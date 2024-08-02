Москвичам предложили попробовать себя в роли сотрудников "Мосводоканала"

И провести теледиагностику коммунальных сетей

В "Лужниках" можно попробовать себя в роли сотрудника "Мосводоканала" и провести теледиагностику коммунальных сетей. Исследовать надо 3-метровую трубу, которую специально изготовили для форума. В распоряжении - робот, джойстик и компьютер. Правда, искать надо не протечку, а буквы.

Сложнее всего, признаются участники, привыкнуть к управлению, потому что камера поворачивается на 360 градусов. Зато такая техника помогает не упустить ни одной мелкой детали.

"Внутри сети нанесены буквы, участник должен обследовать сеть, увидеть эти буквы и составить слово, связанное с деятельностью "Мосводоканала". Если успешно будет пройдет конкурс каждый участник получит памятный приз. Данный мастер-класс будет проводится трижды в неделю - каждые вторник-среду и пятницу с 12 до 15 часов", - рассказал Олег Алиев, руководитель пресс-службы АО "Мосводоканал".

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