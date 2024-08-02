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В МАИ разработали материал для строительства домов на Луне

15:12
  • пятница
  • 02 августа 2024

Тестируют изобретение не только в институтской лаборатории, но и на МКС

Стройка - она и на Луне стройка. А значит, нужны соответствующие материалы. Студент МАИ Кирилл решил заняться их разработкой. Для этого ему понадобились порошок из полимерных частиц и земной аналог реголита – тонкодисперсного лунного грунта.

"Порошок базальта – имитатора лунного грунта, смешивали его с полиамидом-6. Смесь порошка базальта с полимером называется "порошкообразная высоконаполненная полимерная композиция". Она создавалась для того, чтобы уменьшить количество полимера, который, собственно говоря, будет поставляться на Луну", - объясняет Кирилл.

А чем меньше затрат на логистику – тем меньше себестоимость строительства там, наверху. Смесь, по сути, состоит из трех компонентов: крупные частицы базальта, его мелкие частицы (они собой заполняют образовавшиеся пустоты) и порошок полимера, который делает материал однородным. Чтобы получить такой материал, нужно до последней песчинки рассчитать пропорции и время приготовления.

На первый взгляд может показаться, что в химической лаборатории все примерно как на кухне: сначала ингредиенты смешивают, а потом отправляют на термообработку. Но это не совсем так. Сперва каждый обрабатывается термически, уже затем они перемешиваются между собой. И уже после - отправляются под пресс.

Так и получается новый высокопрочный материал для будущих больших строек на Луне. Но пока и расчеты, и производство – на Земле. Хотя и с учетом внешних космических факторов. Их проверяют на специальном аппарате. Второй такой – на МКС.

Эксперимент с полиамидом-6 – самым недорогим материалом – стал удачным. Теперь на очереди самый дорогой - полиэфиркетон. Он отличается высокой стойкостью к температурам, радиации, химическому и другим внешним воздействиям. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

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