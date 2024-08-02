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Две московские набережные перекроют для проведения забега

15:16
  • пятница
  • 02 августа 2024

Произойдет это вечером в субботу

В ночь на воскресенье в "Лужниках" пройдет "Ночной забег". Участники преодолеют 10 километров по набережным Москвы. В связи с этим планируются ограничения в движении транспорта.

Так, с половины десятого вечера перекроют Аллею Славы, а через полчаса - Лужнецкую и Фрунзенскую набережные.

Бегуны стартуют в 10 вечера, а финишируют уже за полночь. Тогда же и начнут снимать ограничения транспорта. Причем припарковать машину в районе проведения забега нельзя будет уже за сутки до начала мероприятия.

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