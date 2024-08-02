ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Детям принца Гарри и Меган Маркл грозит опасность

13:14
  • пятница
  • 02 августа 2024

Об этом рассказала сама пара

Британский принц Гарри женился на малоизвестной американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года. Говорят, семья сразу невзлюбила его избранницу, но не стала чинить препятствий для свадьбы. Спустя год на свет появился первенец пары - сын Арчи. А летом 2021 года родилась их дочь Лилибет. Отметим, что, в отличие от брата, девочка появилась на свет в Америке, куда принц Гарри и Меган Маркл перебрались, отказавшись от своих королевских обязанностей.

Говорят, они вдрызг разругались с британскими родственниками, а их интервью Опре Уинфри подлило только масла в огонь. Откровения Меган о том, как якобы плохо с ней обращались при дворе, произвели эффект разорвавшейся бомбы.

А теперь стало известно о новом интервью пары. К счастью, в этот раз Гарри и Меган будут обсуждать кибербезопасность, передает The Mirror, ознакомившись с тизером будущей беседы. Пара призналась, что очень боится опасности, грозящей их пятилетнему сыну Арчи и трехлетней Лилибет. Самый настоящий страх внушает им как родителям вред, который может нанести их ментальному здоровью  интернет.

Изучив статистику роста психических заболеваний и самоубийств среди детей, пострадавших от травли в Сети, Меган и Гарри теперь выступают за создание программы обучения родителей, чтобы те могли грамотно оказать первую психологическую помощь своим наследникам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.