Детям принца Гарри и Меган Маркл грозит опасность

Об этом рассказала сама пара

Британский принц Гарри женился на малоизвестной американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года. Говорят, семья сразу невзлюбила его избранницу, но не стала чинить препятствий для свадьбы. Спустя год на свет появился первенец пары - сын Арчи. А летом 2021 года родилась их дочь Лилибет. Отметим, что, в отличие от брата, девочка появилась на свет в Америке, куда принц Гарри и Меган Маркл перебрались, отказавшись от своих королевских обязанностей.

Говорят, они вдрызг разругались с британскими родственниками, а их интервью Опре Уинфри подлило только масла в огонь. Откровения Меган о том, как якобы плохо с ней обращались при дворе, произвели эффект разорвавшейся бомбы.

А теперь стало известно о новом интервью пары. К счастью, в этот раз Гарри и Меган будут обсуждать кибербезопасность, передает The Mirror, ознакомившись с тизером будущей беседы. Пара призналась, что очень боится опасности, грозящей их пятилетнему сыну Арчи и трехлетней Лилибет. Самый настоящий страх внушает им как родителям вред, который может нанести их ментальному здоровью интернет.

Изучив статистику роста психических заболеваний и самоубийств среди детей, пострадавших от травли в Сети, Меган и Гарри теперь выступают за создание программы обучения родителей, чтобы те могли грамотно оказать первую психологическую помощь своим наследникам.

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