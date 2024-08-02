Тело девочки достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Число погибших выросло до пяти

Спасатели извлекли тело погибшего ребенка девочка из-под завалов на месте взрыва в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле.

Предварительно, это девочка, сообщили ТАСС в МЧС России. Таким образом, число жертв возросло до пяти.

Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел 1 августа. Обрушились 1 и 2 подъезды. Спустя время произошло повторное частичное обрушение. Пожара не было.

С места ЧП было вывезено почти 400 тонн обломков. Из-под завалов спасли 15 человек: семь детей и восемь взрослых. По факту обрушения жилого дома возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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