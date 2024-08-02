Тело девочки достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Число погибших выросло до пяти
Спасатели извлекли тело погибшего ребенка девочка из-под завалов на месте взрыва в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле.
Предварительно, это девочка, сообщили ТАСС в МЧС России. Таким образом, число жертв возросло до пяти.
Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел 1 августа. Обрушились 1 и 2 подъезды. Спустя время произошло повторное частичное обрушение. Пожара не было.
С места ЧП было вывезено почти 400 тонн обломков. Из-под завалов спасли 15 человек: семь детей и восемь взрослых. По факту обрушения жилого дома возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.