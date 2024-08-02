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Кремль отверг обвинения в намеренных арестах иностранцев для обменов

13:48
  • пятница
  • 02 августа 2024

Это абсурд, заявил Дмитрий Песков

Утверждения о том, что российские власти якобы специально устраивают охоту на иностранцев для арестов, чтобы в дальнейшем предлагать их для обмена заключенными, полная ложь. Такое заявление сделал в пятницу, 2 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля заявил, что "здесь можно ответить вопросом на вопрос: а как те, кто говорит о таких обвинениях в адрес России, как они относятся к постоянным арестам россиян Соединенными Штатами, какие цели преследуют США для этого".

В любом случае, "это совершенно неоправданное и абсурдное обвинение", цитирует Пескова "Интерфакс".

Российское посольство в Вашингтоне на протяжении последних 15 лет предупреждает сограждан, что Соединенные Штаты ведут настоящую охоту за россиянами в третьих государствах. Именно в США после ареста и экстрадиции наши соотечественники сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского правосудия.

Глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что американская администрация продолжает жить в своем мире, построенном на своих собственных правилах и игнорировании интересов других государств. Однако, ,предупредил дипломат, Россия никогда с этим не согласится, в том числе в отношении арестов и судов над российскими гражданами.

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