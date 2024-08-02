Президент лично приехал в аэропорт

Красная ковровая дорожка и личное рукопожатие президента России Владимира Путина — это "дань тем людям, которые служат своей стране". Такое объяснение дал в пятницу, 2 августа, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пышной встрече, которую организовали вернувшимся после обмена заключенными россиянам.

Как подчеркнул представитель Кремля, это было крайне важно для наших сограждан, которые "после очень сложных испытаний благодаря очень напряженной работе многих людей получили возможность вернуться на свою Родину".

Песков также рассказал, почему Владимир Путин обратился к детям российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, вернувшихся на Родину в результате обмена, на испанском языке. Выяснилось, что они "узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары" и "даже не знали, кто такой Путин". Представитель Кремля подчеркнул, что "вот так работают нелегалы и идут на такие жертвы ради своей работы, ради преданности своему делу", сообщает ТАСС.

Встречая сограждан, которых удалось вернуть домой, Владимир Путин заявил, что тех, кто имеет отношение к военной службе, ждут государственные награды. Президент пожал каждому руку, преподнес цветы даме и обнял Вадима Красикова, осужденного в Германии на пожизненный срок.

Сыгравший важную роль в этом обмене президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоился особой благодарности российского лидера. Лукашенко при этом подчеркнул, что президент США Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена, хотя сейчас пытается "набивать" на этом себе авторитет.

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