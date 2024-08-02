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Стало известно, почему Трамп обиделся на Байдена

13:53
  • пятница
  • 02 августа 2024

Действующий президент одержал верх над республиканцем

Немецкий политолог Александр Рар выразил уверенность, что обмен заключенными между Россией и Америкой стал дипломатической победой действующего президента США Джо Байдена. Тем самым он нанес ощутимый удар кандидату в президенты, республиканцу Дональду Трампу.

"Трамп просто очень обиделся на то, что не он провел эту сделку, на то, что она прошла при Байдене, который может записать ее в свою копилку как дипломатический успех. Может, Байден решил пойти по пути дипломатии и в других вопросах, в том числе по Украине. Это где-то может перемешать карты Трампу", - высказал мнение эксперт в беседе с НСН.

Напомним, обмен более 20 заключенными между Россией и странами Запада состоялся накануне, 1 августа, в Анкаре. Это был крупнейший обмен со времен холодной войны. На родину вернулись восемь россиян. Из России высланы 16 человек. Президент России Владимир Путин встретил вернувшихся в результате обмена россиян у трапа самолета в аэропорту "Внуково".

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