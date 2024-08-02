В МИД назвали терактом удар ВСУ по рынку в Донецке

Это был прицельный удар по людям
МИД России прокомментировал сегодняшний удар ВСУ по рынку в Донецке.
"Прицельный удар. По людям. Из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения", - написала в своем telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Он отметила, что на совершение подобных терактов США выделяет технику и деньги, при этом в Вашингтоне постоянно делают заявления о "правах человека и борьбе с терроризмом".
2 августа ВСУ атаковали с беспилотника рынок в микрорайоне Абакумова на западе Донецка. Пострадали шесть человек.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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