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В МИД назвали терактом удар ВСУ по рынку в Донецке

14:04
  • пятница
  • 02 августа 2024

Это был прицельный удар по людям

МИД России прокомментировал сегодняшний удар ВСУ по рынку в Донецке.

"Прицельный удар. По людям. Из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения", - написала в своем telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Он отметила, что на совершение подобных терактов США выделяет технику и деньги, при этом в Вашингтоне постоянно делают заявления о "правах человека и борьбе с терроризмом".

2 августа ВСУ атаковали с беспилотника рынок в микрорайоне Абакумова на западе Донецка. Пострадали шесть человек.

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