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Собянин запретил строительство в Москве крохотных квартир

14:05
  • пятница
  • 02 августа 2024

Площадь "однушки" не должна быть меньше 28 квадратных метров

В Москве запретили строительство маленьких квартир. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, оно вступило  в силу с 1 августа.

Согласно документу, теперь в столице нельзя строить однокомнатные квартиры меньше 28 квадратных метров. Площадь "двушек" должна быть не менее 44 "квадратов", а "трешек" — 70 квадратных метров.

При этом, в указанную площадь не входят балконы, лоджии, террасы и тамбуры.

Ранее президент Владимир Путин поручил к 2033 году обеспечить граждан жильем площадью не менее 33 квадратных метров, а к 2036-му - не менее 38 "квадратов".

 

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