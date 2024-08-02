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Кремль отверг связь обмена заключенными с политикой по Украине

14:41
  • пятница
  • 02 августа 2024

Это не связанные между собой направления

Обмен заключенными между Россией и США и урегулирование на Украине являются разными направлениями работы. Такое заявление сделал в пятницу, 2 августа, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Своих не бросаем: главное об обмене заключенными между Россией и Западом

Представитель Кремля подчеркнул, что политика российских властей по Украине и отношения с Соединенными Штатами выстраиваются на разных принципах, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что обмен заключенными между США и Россией не означает изменение во взаимодействии между двумя государствами. Он также подчеркнул, что сделка по заключенным не меняет позицию Вашингтона по украинскому кризису — США продолжат поддерживать Киев.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что "мы навязываться в партнеры не собираемся", хотя "Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют".

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