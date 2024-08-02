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Песков: Олимпиада в Париже — жертва псевдолиберальных проявлений

14:58
  • пятница
  • 02 августа 2024

Игры резко критикуют

Олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений, граничащих с извращениями. Такое мнение высказал в пятницу, 2 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля по просьбе журналистов дал оценку комментируя боксерскому поединку в рамках ОИ-2024 в Париже между алжиркой Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест, и итальянкой Анджелой Карини. Как отметил Песков, в Кремле "бой не смотрели, но и, честно говоря, особого желания нет".

Он подчеркнул, что "мы бы предпочли все-таки видеть старый добрый Международный олимпийский комитет со старыми добрыми идеями олимпизма и классическим олимпийским мировоззрением, в котором свое важное место занимали и российские спортсмены".

Пресс-секретарь президента с сожалением констатировал, что "эти времена уже миновали", сообщает ТАСС.

Ранее глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним заявил, что церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже – событие, достойное презрения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган порадовался тому, что по совету внучки отказался ехать на открытие ОИ-2024 и заявил, что пожалуется папе римскому на организаторов игр, которые глумятся над религиозными ценностями.

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