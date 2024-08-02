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СМИ: Алену Бабенко наказали за пьяную езду

14:26
  • пятница
  • 02 августа 2024

Актриса угодила в скандал

В Сети появилась информация о том, что якобы актриса Алена Бабенко села за руль в нетрезвом состоянии. А когда ее будто бы остановили полицейские, она отказалась проходить медосвидетельствование. В результате прославленную актрису наказали: отобрали права и назначили штраф. Речь идет о 30 тысячах рублей. А еще Алена Бабенко в течение полутора лет не сможет управлять автомобилем, передает "КП".

Отметим, что сама актриса пока никак не прокомментировала эту информацию. Артистка ведет крайне закрытый образ жизни. Она почти не выходит в свет, не снимается на телевидении, не дает интервью. О том, что происходит в жизни Бабенко, можно узнать лишь из редких новостей, которые появляются о ней в Сети.

Например, весной стали ходить слухи, будто актриса уже два года не общается со своим единственным сыном Никитой, которого она родила от режиссера Виталия Бабенко. Якобы Алена отреклась от наследника после того, как он покинул Россию и стал говорить про нее гадости.

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