Путин обсудил с Совбезом вопросы международной повестки

Президент провел совещание по видеосвязи из Кремля

Актуальные вопросы международной повестки, касающиеся нашей страны, обсудили в пятницу постоянные члены Совета безопасности России. Совещание провел Владимир Путин по видеосвязи из Кремля. В нем участвовали председатель правительства, спикер Госдумы, министры силового блока, а также глава внешнеполитического ведомства.

Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня несколько вопросов международной повестки, касающихся нашей страны, наших интересов. Докладчики, соответственно, министр иностранных дел и директор Службы внешней разведки. Попросил бы вас, кроме запланированных вопросов, обсудить и остановиться на самых актуальных событиях последнего времени.

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