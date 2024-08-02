ГП просит Совфед лишить неприкосновенности сенатора Савельева

Его подозревают в причастности к убийству

Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева.

Савельев подозревается в причастности к организации убийства, сообщил РИА Новости, "Интерфаксу" и ТАСС источники в правоохранительных органах.

Савельев – сенатор от Тульской области с октября 2016 года. В сентябре этого года его полномочия истекают.

UPD (14:40 мск): Совет Федерации дал согласие на лишение неприкосновенности Савельева.

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