ГП просит Совфед лишить неприкосновенности сенатора Савельева

Его подозревают в причастности к убийству
Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева.
Савельев подозревается в причастности к организации убийства, сообщил РИА Новости, "Интерфаксу" и ТАСС источники в правоохранительных органах.
Савельев – сенатор от Тульской области с октября 2016 года. В сентябре этого года его полномочия истекают.
UPD (14:40 мск): Совет Федерации дал согласие на лишение неприкосновенности Савельева.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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