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Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания

15:28
  • пятница
  • 02 августа 2024

Совфед снял с него неприкосновенность

Сенатора Дмитрия Савельева задержали на выходе с заседания в Совете Федерации.

Ранее Совфед лишил сенатора неприкосновенности по просьбе генпрокурора России Игоря Краснова. По мнению правоохранительных органов, Савельев подозревается в причастности к организации убийства. Дело относится ко временам его работы в ОАО "Транснефть", пишет telegram-канал Mash.

"Рассмотрели обращение генерального прокурора. Он с докладом выступил, сообщил достаточно достоверные факты, которые позволили нам принять решение о согласии снятия неприкосновенности", - заявил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Савельев – член Совета Федерации от Тульской области с октября 2016 года. В 1990-х он был президентом ОАО "Транснефть".

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