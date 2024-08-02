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ВСУ признали существенные успехи России на изюмском направлении

15:24
  • пятница
  • 02 августа 2024

ВС России продвигаются вглубь украинской обороны

Российские военные демонстрируют существенное продвижение на изюмском направлении. Об этом рассказал командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фокин.
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По словам украинского военного, в районе Макеевки и севернее "у врага есть успех, причем достаточно существенный — враг продвигается вглубь нашей обороны по левому флангу".

Фокин заявил, что "частично силы и средства были перекинуты на те направления, где успех дает врагу больше", сообщает украинский Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее сообщалось, что один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Угледаре взят под полный огневой контроль российской артиллерии. Именно по этой трассе, а также окрестным проселочным дорогам осуществлялось снабжение ВСУ в Угледаре, рассказали в российских силовых структурах.

На этом фоне из Киева звучат заявления о возможности возобновления мирных переговоров. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, "переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте ввести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию".

В Кремле эти рассуждения называют схоластикой и предлагают украинской стороне определиться, хотят ли в Киеве переговоров на самом деле. Москва предпочла бы дипломатический путь, но в любом случае Россия добьется целей специальной военной операции.

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