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Подполье сообщило об уничтожении двух систем Patriot в Одессе

15:18
  • пятница
  • 02 августа 2024

В городе прогремели взрывы с повторной детонацией

Серия взрывов с повторной детонацией прогремела в Одессе. Одесское сопротивление сообщает о уничтожении двух систем ПВО Patriot, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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По данным подполья, прилетело в район поселка Котовского, где дислоцирована военная часть. Взрывы гремели около полудня, затем последовала повторная детонация. На предоставленных очевидцами фотографиях виден большой столб дыма, передает РИА Новости.

Накануне Минобороны сообщило о ликвидации трех пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО. По данным военного ведомства, также российская авиация, артиллерия и ПВО уничтожили пункт управления БПЛА и железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами.

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