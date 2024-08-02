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Стало известно о вероятности новых обменов заключенными между США и Россией

15:31
  • пятница
  • 02 августа 2024

Ведутся переговоры

Вечером четверга, 1 августа, глава государства Владимир Путин лично поприветствовал вернувшихся благодаря обмену заключенными граждан России в аэропорту Внуково-2. Перед трапом самолета, на котором прилетели россияне, была расстелена красная ковровая дорожка.

По заявлению ФСБ, домой вернулись десять наших соотечественников. Всего обменяли 26 человек. Они содержались в тюрьмах семи государств: США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии - об этом сообщила турецкая разведка, которая стала посредником в проведении обмена. Впрочем, главные переговорщики – это, конечно, Москва и Вашингтон.

А теперь стало известно, что в настоящее время Америка ведет переговоры о возможности дальнейших обменов заключенными с Россией, передает РИА Новости.

"Даже учитывая то, что мы не смогли вернуть Фогеля, мы узнали многое о российской точке зрения по нему и его деле, и, мы надеемся, что сможем применить это в переговорах, которые ведем прямо сейчас. И мы на самом деле ведем эти дискуссии сейчас", - рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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