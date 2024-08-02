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Все подробности о последствиях ночного ракетного удара в Севастополе

17:59
  • пятница
  • 02 августа 2024

Часть сбитой ATACMS пробила крышу многоэтажки

Информация о ситуации в Севастополе. Упавшие остатки натовской ракеты ATACMS уничтожены. Ликвидация, как сообщают местные власти, прошла штатно. Город подвергся массированной ракетной атаке ВСУ минувшей ночью.  Националисты вели обстрел по жилым кварталам. Однако ПВО успешно отразила удары, были сбиты все воздушные цели. Обломки ракет разбросало по городу. Часть сбитой ATACMS пробила крышу многоэтажки и застряла на техническом этаже. К счастью, жертв удалось избежать.

Суббоеприпасы и часть ракеты уничтожили на месте, чтобы не везти опасные предметы через весь город. Рядом с дорогой, где нет коммуникаций, вырыли траншею и произвели контролируемый подрыв.

Части сбитой ракеты упали и в районе южного выезда из Севастополя на проспекте Острякова, оборвав линию электропередачи. Территорию оцепили. На месте был развернут оперативный штаб. Десятки неразорвавшихся зарядов пиротехники искали до утра внимательно осматривая все вокруг.

ВСУ атаковали Севастополь ночью. Средства ПВО поразили цели, но обломки, суббоеприпасы и поражающие элементы упали на мирно спящий город.

На северной стороне фугасная часть снаряда пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техническом уровне, но не сдетонировала. Жильцов эвакуировали. К утру пиротехники смогли извлечь опасный предмет и вывезти на полигон для уничтожения.

Украина использовала переданные США кассетные ракеты ATACMS. Удар этим типом боеприпасов не только наносится с одобрения Вашингтона, но и при прямом участии американских специалистов, которые, по сути, координируют удар. При этом цели были выбраны сугубо гражданские – спальные районы, рядом с одним из них также расположена детская больница.

Противник явно рассчитывал на массовое поражение. На найденных обломках стоит маркировка MGM 140B – модификация ракеты ATACMS. Дальность поражения 300 километров. Боевая часть – кассетная, 3 сотни суббоеприпасов. Таким же типом ракет был атакован пляж в Учкуевке, где погибли 4 человека и пострадали более 150. В этот раз чудом обошлось без жертв.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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Место удара в Севастополе
Удар в Севастополе
Удар в Севастополе
Место удара в Севастополе
Место удара в Севастополе
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