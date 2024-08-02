ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия опровергла причастность к беспорядкам в Великобритании

15:41
  • пятница
  • 02 августа 2024

Они вспыхнули после нападения на детей в Саутпорте

Россия не имеет никакого отношения к массовым беспорядкам, охватившим Великобританию. Такое заявление сделало в пятницу, 2 августа, российское посольство в Лондоне.
Британский город Саутпорт второй день охвачен протестами

В дипломатической миссии прокомментировали публикации ряда британских средств массовой информации о "российском следе" и "руке Кремля" в беспорядках, которые начались в Великобритании после нападения на детей в городе Саутпорт.

Российское посольство подчеркнуло, что Москва не вмешивается в дела суверенных государств, сообщает РИА Новости.

Авторов слухов о причастности России к беспорядкам не смущает официальное подтверждение полиции, что нападавший на детей в Саутпорте является подданным Великобритании и родился в Уэльсе, хотя появились данные о том, что его родители прибыли в королевство из Руанды.

29 июля 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию в Саутпорте, в результате погибли трое детей и пострадали несколько полицейских. Преступник взят под арест.

Требующие порядка британцы негодуют из-за мягкой миграционной политики властей и выходят на массовые протесты. Они устроили беспорядки и столкновения с полицией в Саутпорте, Лондоне, Хартлпуле. Правоохранительные органы утверждают, что задержали более сотни человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Беспорядки в английском Саутпорте
Беспорядки в английском Саутпорте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.