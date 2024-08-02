Россия опровергла причастность к беспорядкам в Великобритании

Они вспыхнули после нападения на детей в Саутпорте

Россия не имеет никакого отношения к массовым беспорядкам, охватившим Великобританию. Такое заявление сделало в пятницу, 2 августа, российское посольство в Лондоне.

В дипломатической миссии прокомментировали публикации ряда британских средств массовой информации о "российском следе" и "руке Кремля" в беспорядках, которые начались в Великобритании после нападения на детей в городе Саутпорт.

Российское посольство подчеркнуло, что Москва не вмешивается в дела суверенных государств, сообщает РИА Новости.

Авторов слухов о причастности России к беспорядкам не смущает официальное подтверждение полиции, что нападавший на детей в Саутпорте является подданным Великобритании и родился в Уэльсе, хотя появились данные о том, что его родители прибыли в королевство из Руанды.

29 июля 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию в Саутпорте, в результате погибли трое детей и пострадали несколько полицейских. Преступник взят под арест.

Требующие порядка британцы негодуют из-за мягкой миграционной политики властей и выходят на массовые протесты. Они устроили беспорядки и столкновения с полицией в Саутпорте, Лондоне, Хартлпуле. Правоохранительные органы утверждают, что задержали более сотни человек.

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