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Отказ двигателя вынудил самолет "Аэрофлота" вернуться в Анталью

15:49
  • пятница
  • 02 августа 2024

На борту лайнера – 145 пассажиров

Самолет "Аэрофлота" вернулся в аэропорт вылета через четыре минуты после взлета. Boeing 737 рейсом SU-789 должен был доставить 145 пассажиров из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, однако полет прервал отказ двигателя.

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Как сообщает Telegram-канал "Авиаторщина", на высоте 2600 метров произошло падение оборотов левого двигателя. Работа агрегата восстановилась, но спустя 15 секунд он самопроизвольно выключился, а на дисплее у пилотов высветилось сообщение об отказе первого двигателя.

Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Через 40 минут самолет благополучно приземлился на одном работающем двигателе. Техники при осмотре повреждений не обнаружили. Воздушное судно отстранили от полетов, на данный момент борт все еще находится в Турции. Пассажиров отправили в пункт назначения другими рейсами, утром все они прибыли в Пулково.

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