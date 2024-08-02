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СКР раскрыл детали вменяемой сенатору Савельеву организации убийства

15:56
  • пятница
  • 02 августа 2024

Политика задержали в дверях зала заседаний Совфеда

Сенатор Дмитрий Савельев подозревается в организации убийства в августе 2023 года. Об этом в пятницу, 2 августа, рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства.

Убийство, которое пытался организовать сенатор Савельев, было инсценировано, чтобы изобличить заказчика и организаторов, рассказала Петренко.

Главк Следкома возбудил уголовное дело в отношении сенатора Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству, сообщает ТАСС.

Между тем источники Telegram-канала "112" и "Известий" рассказали, что Савельев якобы хотел убить своего делового партнера, которого заподозрил в краже совместных средств. Посредником в организации убийства, по словам источников, выступал личный помощник сенатора. Совершить заказное убийство предложили бывшему сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за 100 тысяч долларов.

Однако, как утверждают источники, экс-работник ФСИН обратился в Федеральную службу безопасности. Чтобы раскрутить всю цепочку и выйти на заказчика преступления, спецслужба инсценировала убийство предпринимателя.

В материалах дела имеются документы об обмене 10 миллионов рублей на доллары для расчетов с исполнителем, аудиозаписи встреч Савельева с исполнителем убийства, переписки в мессенджере и другие доказательства, сообщает Telegram-канал "112".

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