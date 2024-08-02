Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле увеличилось до 21

В больницах лежат 11 человек
Число пострадавших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 21 человека.
Из них 10 детей, сообщило министерство здравоохранения Свердловской области. Четверо из них были авиацией доставлены в профильные больницы Екатеринбурга.
"В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе пять детей", - сообщили в ведомстве.
Готовится транспортировка одного из пациентов в клинику областного центра. Пять человек от госпитализации отказались, они лечатся амбулаторно.
Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел 1 августа. Обрушились 1 и 2 подъезды. Спустя время произошло повторное частичное обрушение. Пожара не было.
С места ЧП было вывезено почти 400 тонн обломков. Из-под завалов спасли 15 человек: семь детей и восемь взрослых. Погибли пять человек.
По факту обрушения жилого дома возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram