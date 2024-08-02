Заявлено о блокировке в России Google, Android и iOS

Депутат Диденко призвал всех переходить на другие платформы

Депутат Госдумы Алексей Диденко сообщил, что, кроме YouTube, в России могут быть заблокированы Google, Android и iOS. При этом он подчеркнул, что инициатива будет исходить совсем не с российской стороны. Диденко рассказал, что госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться данными платформами, и призвал предпринимателей и ученых поступить таким же образом, т.е. начать пользоваться другими платформами и операционными системами, передает НСН.

Ранее стало известно, что скорость загрузки YouTube за последнее время снизилась до 40%, а в начале августа вообще может уменьшиться до 70%. Это сопряжено, прежде всего, с действиями (а точнее, бездействием) самого YouTube, сообщил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

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