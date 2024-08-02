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Израильским министрам на случай начала войны выдали спутниковые телефоны

16:24
  • пятница
  • 02 августа 2024

В Тель-Авиве ожидают атак со стороны Ирана

Спутниковые телефоны выдали членам израильского кабинета министров – на случай начала войны. Как сообщил портал Ynet, в Тель-Авиве ожидают атак Ирана и его союзников.

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По данным портала, министров попросили убедиться, что и их мобильные телефоны подключены к запитанным генераторам. На совещании в кабмине дали указание сделать все возможное для обеспечения бесперебойной телефонной и радиосвязи, после чего высшим государственным служащим предоставили спутниковые телефоны.

В Израиле ожидают атак Ирана после того, как в прошлую среду в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Движение обвинило Израиль в ликвидации своего лидера и заявило, что атака не останется без ответа. New York Times со ссылкой на источники сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Намерение отреагировать на убийство Хании подтвердил и постпред Ирана при ООН. Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран оставляет за собой право на самооборону, передает РИА Новости.

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