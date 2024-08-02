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ВС России за неделю сбили 47 ракет HIMARS и 375 дронов в зоне СВО

16:49
  • пятница
  • 02 августа 2024

Потери ВСУ превысили 13 тысяч человек

Российские войска в зоне СВО за период с 27-го июля по 2-е августа  существенно улучшили свои позиции. ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием, поразив предприятия украинского ВПК и цеха сборки ударных БпЛА, сообщили в Минобороны.

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По данным военного ведомства, поражены склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Украинские войска за неделю потеряли в общей сложности более 13 тысяч боевиков.

Кроме того, уничтожены три пусковые установки и радиолокационная станция американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Силы ПВО сбили истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Уничтожено 47 американских реактивных снарядов HIMARS и 375 беспилотных летательных аппаратов, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и семь оперативно-тактических ракет ATACMS.

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