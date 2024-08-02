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Синоптики предупредили о новой волне магнитных бурь

17:28
  • пятница
  • 02 августа 2024

Их интенсивность вплотную приблизилась к максимуму

Магнитные бури, которые накатывались на Землю в последние несколько дней, в ближайшее время не ослабнут. В предстоящие выходные ожидаются новые волны, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Магнитные бури могут продлиться три дня
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По словам синоптика, бури начнутся ближе к вечеру в субботу и продолжатся как минимум до полудня воскресенья. Интенсивность возмущения достигнет среднего уровня, класса G2. Пик активности, по данным метеоролога, ожидается сразу после полуночи.

Как напомнил Леус в Telegram, магнитная буря закончилась на Земле в минувший четверг. Она с перерывами длилась три дня. Солнце, по данным синоптика, успокаиваться не собирается. Интенсивность вспышек на светиле вплотную подбирается к максимально возможному классу Х.

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