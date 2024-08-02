Число погибших под завалами дома в Нижнем Тагиле выросло до 7

Возбуждено уголовное дело

До семи возросло число жертв взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. Под завалами спасатели обнаружили погибшего мужчину. Сотрудники МЧС продолжают разбирать рухнувшие конструкции.

Остается неизвестной судьба еще троих жителей дома. Всего - это данные Минздрава - ранения и травмы получили 20 человек, 9 из них - дети. В больницах остаются 10 пострадавших. Состояние пятерых врачи оценивают как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать неисправное газовое оборудование или нарушение его эксплуатации.

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