ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о спасении редких животных специалистами Московского зоопарка

18:18
  • пятница
  • 02 августа 2024

В зоопарк некоторые животные попадают травмированными

Московский зоопарк занимается сохранением редких видов животных. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Например, в мае в Центр воспроизводства прибыли два рыбных филина — в России их всего 300–400 пар. Сотрудники займутся созданием искусственной популяции этого исчезающего вида птиц", - отметил Собянин.

По его словам, в зоопарк некоторые животные попадают травмированными или в ослабленном состоянии.

"Так в своë время там оказались азиатские слоны Памир и Пипита, которых спасли от истощения, амурский тигр Тихон — он вышел к людям из-за сокращения кормовой базы, дальневосточный леопард Эльбрус, сбитый машиной", - рассказал Собянин.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк отмечает дни рождения больших панд. 30 июля семь лет исполняется Диндин. Посетителей зоопарка ждут квесты, мастер-классы и экскурсии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Московский зоопарк
Московский зоопарк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.