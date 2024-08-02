Собянин рассказал о спасении редких животных специалистами Московского зоопарка

В зоопарк некоторые животные попадают травмированными

Московский зоопарк занимается сохранением редких видов животных. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Например, в мае в Центр воспроизводства прибыли два рыбных филина — в России их всего 300–400 пар. Сотрудники займутся созданием искусственной популяции этого исчезающего вида птиц", - отметил Собянин.

По его словам, в зоопарк некоторые животные попадают травмированными или в ослабленном состоянии.

"Так в своë время там оказались азиатские слоны Памир и Пипита, которых спасли от истощения, амурский тигр Тихон — он вышел к людям из-за сокращения кормовой базы, дальневосточный леопард Эльбрус, сбитый машиной", - рассказал Собянин.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк отмечает дни рождения больших панд. 30 июля семь лет исполняется Диндин. Посетителей зоопарка ждут квесты, мастер-классы и экскурсии.

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