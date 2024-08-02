Она пообщалась с одним из добровольцев

Депутат Госдумы Марина Ким посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова. Парламентарий оценила, как хорошо все организовано в пункте. По ее словам, "все молниеносно проходит".

"Я ровно год назад была здесь же, когда только-только все было организовано. И ребята старались очень быстро наладить очень сложные процессы, на которые раньше у государства уходили десятилетия. И в тот момент мне показалось, что такие молодцы, именно у нас в Москве, это особенно приятно. Сделали так, что все было быстро, по принципу МФЦ, когда ты получаешь билетик, и у тебя один кабинет, второй, сразу же паспорт, сразу же военный билет. Все молниеносно проходит, то есть у человека есть желание, он приходит и буквально уже через два-три дня может быть отправлен в военную часть", – сказала Марина Ким АГН "Москва".

Марина Ким поддержала тех, кто отправится на выполнение службы. Она также пообщалась с одним из добровольцев – ему сейчас 18 лет, и он ждал два года, чтобы полноценно заключить контракт с ВС России.

"Это просто похвально. Я горжусь тем, что у нас современное молодое поколение, которому не все равно, что происходит в своей стране. И если такое решение, которое вызрело два года, то просто низкий поклон его родителям, такой семье, которая воспитала таких ребят, такого воина", - отметила депутат.

Ранее сообщалось, что с начала года уже около 190 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны.

Единый пункт отбора на военную службу в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Запись открыта онлайн на портале mos.ru.

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