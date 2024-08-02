США отложили полную блокировку Мосбиржи на два месяца

Это касается также операций с Национальным расчетным депозитарием и клиринговым центром
Минфин США отложил полную блокировку Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. Операции с ними разрешено проводить до 12 октября. Ранее сроком введения ограничений называлась дата 13 августа.
Вашингтон ввел санкции против Московской биржи в июне. В санкционный список были внесены также Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр, которые входят в группу "Московская биржа ". Однако позже США разрешили до 1 ноября этого года проведение операций с НКЦ, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими энергоносителями, передает ТАСС.
Как отмечают эксперты, Вашингтон, вводя санкции против Мосбиржи, планировал в первую очередь нанести удар по валютному рынку. Однако, вероятно, Штаты осознали, что такие ограничения ударят по огромному числу других стран. Последствия могут сказаться и на самих США.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram