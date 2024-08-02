ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США отложили полную блокировку Мосбиржи на два месяца

18:06
  • пятница
  • 02 августа 2024

Это касается также операций с Национальным расчетным депозитарием и клиринговым центром

Минфин США отложил полную блокировку Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. Операции с ними разрешено проводить до 12 октября. Ранее сроком введения ограничений называлась дата 13 августа.

Япония заявила России протест из-за санкций
ЕС продлил все санкции против России

Вашингтон ввел санкции против Московской биржи в июне. В санкционный список были внесены также Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр, которые входят в группу "Московская биржа ". Однако позже США разрешили до 1 ноября этого года проведение операций с НКЦ, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими энергоносителями, передает ТАСС.

Как отмечают эксперты, Вашингтон, вводя санкции против Мосбиржи, планировал в первую очередь нанести удар по валютному рынку. Однако, вероятно, Штаты осознали, что такие ограничения ударят по огромному числу других стран. Последствия могут сказаться и на самих США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Здание Московской биржи
Здание Московской биржи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.