С инфекцией борются в Нидерландах

Нидерландам угрожают устойчивые к антибиотикам супербактерии. Медики подозревают, что источник инфекции – военнослужащие Вооруженных сил Украины, сообщает голландская газета Telegraaf.

По данным издания, Нидерланды борются с растущим количеством мультирезистентных бактерий. Уточняется: это отчасти связано с тем, что украинские военные проходят лечение в стране.

В Минобороны и МИД России ранее сообщали об обнаруженных на территории Украины биолабораториях. Судя по найденным там документам, Вашингтон и Киев активно сотрудничали в деле производства компонентов биологического оружия.

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