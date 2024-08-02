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Военные следователи арестовали экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии

19:22
  • пятница
  • 02 августа 2024

Расследуется уголовное дела о хищениях при поставках пайков

Арестован бывший замкомандира по тылу 144-й мотострелковой дивизии Дмитрий Пешков. Полковнику предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд СВО.

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Агентство ТАСС передает со ссылкой на правоохранительные органы, что офицер отправлен в столичный СИЗО-11. Источник уточняет, что свою вину в хищениях полковник не признает. Отмечается, что уголовное дело по факту махинаций с пайками для нужд СВО было возбуждено почти через полгода после начала специальной военной операции.

МВД России днем ранее сообщило о возбуждении уголовного дела о хищении особо крупной суммы при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Были задержаны руководитель "Военторга" и предприниматель, оба отправлены в СИЗО.

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