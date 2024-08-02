ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ПВО сбила шестой за день дрон ВСУ над Белгородской областью

20:02
  • пятница
  • 02 августа 2024

Беспилотники пытались атаковать три населенных пункта

Шестой за день украинский беспилотник сбили силы противовоздушной обороны над Белгородской областью. Как сообщили в Минобороны, очередная попытка атаки была зафиксирована около 18:00 мск.

ПВО пресекла две атаки украинских дронов на Белгородскую область
ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью

В военном ведомстве уточнили, что вечером 2 августа над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дроны ВСУ с 7 часов утра уже четырежды пытались атаковать регион.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил, что атакам ВСУ в течение дня подверглись три населенных пункта – Шебекино, поселок Шамино и село Коновалово. Повреждены дома, однако пострадавших, по предварительным данным, нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.