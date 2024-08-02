ПВО сбила шестой за день дрон ВСУ над Белгородской областью

Беспилотники пытались атаковать три населенных пункта

Шестой за день украинский беспилотник сбили силы противовоздушной обороны над Белгородской областью. Как сообщили в Минобороны, очередная попытка атаки была зафиксирована около 18:00 мск.

В военном ведомстве уточнили, что вечером 2 августа над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дроны ВСУ с 7 часов утра уже четырежды пытались атаковать регион.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил, что атакам ВСУ в течение дня подверглись три населенных пункта – Шебекино, поселок Шамино и село Коновалово. Повреждены дома, однако пострадавших, по предварительным данным, нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram