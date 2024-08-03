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Отразил атаку противника: всё о подвиге ефрейтора Голубкова

09:05
  • суббота
  • 03 августа 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны России назвали имена новых героев спецоперации. Ефрейтор Даниил Голубков и его отделение выбили украинских радикалов с важного участка дороги. Противник в течение нескольких суток пытался вернуть утраченные позиции, но безуспешно.

Неприятель отступил: о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО
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Голубков с подчинёнными отразил семь контратак неприятеля, уничтожив более 20-ти неонацистов, две единицы бронетехники, и удержал занимаемые рубежи до подхода основных сил.

Ефрейтор Сергей Александров в составе танкового экипажа ликвидировал пять огневых точек ВСУ, расчистив путь наступающим штурмовым группам. Это позволило нашим войскам в кратчайшие сроки освободить населённый пункт. Удары по врагу танкисты наносили с закрытых позиций, сообщает "ТВ Центр". 

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