Отразил атаку противника: всё о подвиге ефрейтора Голубкова

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны России назвали имена новых героев спецоперации. Ефрейтор Даниил Голубков и его отделение выбили украинских радикалов с важного участка дороги. Противник в течение нескольких суток пытался вернуть утраченные позиции, но безуспешно.

Голубков с подчинёнными отразил семь контратак неприятеля, уничтожив более 20-ти неонацистов, две единицы бронетехники, и удержал занимаемые рубежи до подхода основных сил.

Ефрейтор Сергей Александров в составе танкового экипажа ликвидировал пять огневых точек ВСУ, расчистив путь наступающим штурмовым группам. Это позволило нашим войскам в кратчайшие сроки освободить населённый пункт. Удары по врагу танкисты наносили с закрытых позиций, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram