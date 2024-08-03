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75 беспилотников сбиты за ночь в семи регионах России

08:15
  • суббота
  • 03 августа 2024

О пострадавших не сообщается

В течение прошедшей ночи силы ПВО перехватили 75 украинских беспилотников в семи регионах России. Об этом сообщили в Минобороны.

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36 дронов сбиты над Ростовской областью, восемь БПЛА подавлены под Курском, девять – в Белгородской области, 17 беспилотников противника сбиты над Орловской областью, два - над Рязанской, по одному БПЛА уничтожено над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Главы регионов сообщили о повреждениях инфраструктуры и жилых домов. В Белгородской области загорелась нефтебаза, в Ростовской – склады, под Орлом два беспилотника ВСУ влетели в многоэтажный дом. Везде обошлось без пострадавших.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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