Армия России наступает

В зоне спецоперации российские подразделения прорвали оборону националистов и продвигаются вперёд, за неделю освободив шесть населённых пунктов. Последние опорные пункты ВСУ на окраинах посёлка Весёлое штурмовики освобождали, что называется, вручную. После массированной артподготовки серьёзного сопротивления националисты уже не оказывали. Боеспособные части отошли ещё два дня назад. Удерживать позиции и прикрывать тылы оставили насильно мобилизованных. А у них, как известно, сопротивляться и погибать за Зеленского нет желания никакого.

Сегодня Весёлое полностью под контролем наших бойцов. За неделю это уже шестой населённый пункт, освобождённый российскими войсками от неонацистов. Сейчас наши бойцы ведут зачистку Ивановки, Сергеевки и Желанного. В каждом из них штурмовикам за сутки удалось продвинуться где на 700 метров, где на полтора километра, а то и больше. Главное, говорят бойцы, выбить противника из развалин. Собственно, подвалы это единственное, что еще остается у ВСУ из укреплений.

Потери ВСУ за последние пять дней - свыше 13 тысяч человек. Не считая пропавших без вести. Это, для сравнения, численность сухопутной дивизии. А ещё наши бойцы подбили и сожгли более 60 танков и бронемашин. Самые крупные потери у националистов на авдеевском и соледаро-артёмовском направлениях. В Часовом Яре наши десантники смогли отбросить ВСУ за канал Северский Донец и вышли в тыл националистам.

Сейчас в Часовом Яре идет ликвидация группировки ВСУ, которая цепляется за остатки многоэтажек. Главная задача - подавить артиллерию противника в западной части города, спрятанную в лесополосах и среди развалин за каналом. В ближайшие дни обстановка для ВСУ в Часовом Яре ухудшится. Российские артиллеристы взяли под огневой контроль дорогу, по которой в город националистам перебрасывали резервы.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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