Сенатора Савельева доставили в суд для решения вопроса об аресте

В здание задержанного завели в наручниках

Вопрос об избрании меры пресечения Дмитрию Савельеву решит Басманный суд Москвы. Сенатор от Тульской области уже доставлен на заседание. В здание суда его завели в наручниках, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России будет добиваться ареста Савельева по делу об организации убийства. Сенатору было предъявлено обвинение.

Савельева задержали в пятницу на выходе из зала заседаний. Совфед до этого рассмотрел представление генпрокурора и дал согласие на лишение сенатора неприкосновенности.

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