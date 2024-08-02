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Сенатора Савельева доставили в суд для решения вопроса об аресте

20:28
  • пятница
  • 02 августа 2024

В здание задержанного завели в наручниках

Вопрос об избрании меры пресечения Дмитрию Савельеву решит Басманный суд Москвы. Сенатор от Тульской области уже доставлен на заседание. В здание суда его завели в наручниках, сообщает ТАСС.

СКР раскрыл детали вменяемой сенатору Савельеву организации убийства
Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России будет добиваться ареста Савельева по делу об организации убийства. Сенатору было предъявлено обвинение.

Савельева задержали в пятницу на выходе из зала заседаний. Совфед до этого рассмотрел представление генпрокурора и дал согласие на лишение сенатора неприкосновенности.

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