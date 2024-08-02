ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Возросло число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

20:44
  • пятница
  • 02 августа 2024

Извлечены тела восьми жертв

Спасатели МЧС извлекли тело восьмой жертвы из-под завалов обрушившегося здания в Нижнем Тагиле, передает ТАСС. По данным Минздрава, ранения и травмы получили 20 человек, 9 из них - дети.

Число погибших под завалами дома в Нижнем Тагиле выросло до 7
Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле увеличилось до 21

В больницах остаются 10 пострадавших. Состояние пятерых врачи оценивают как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать неисправное газовое оборудование или нарушение его эксплуатации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.