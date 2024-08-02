Возросло число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Извлечены тела восьми жертв
Спасатели МЧС извлекли тело восьмой жертвы из-под завалов обрушившегося здания в Нижнем Тагиле, передает ТАСС. По данным Минздрава, ранения и травмы получили 20 человек, 9 из них - дети.
В больницах остаются 10 пострадавших. Состояние пятерых врачи оценивают как тяжелое.
Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать неисправное газовое оборудование или нарушение его эксплуатации.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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