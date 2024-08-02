Сообщается о множестве раненых

Два удара нанесли ВС России по аэродрому в украинском городе Сумы. В результате множество раненых, которых сейчас машины скорой помощи развозят по больницам, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подпольщиков, летного состава в аэропорту уже давно нет. Объект использовался как учебная база для операторов FPV-дронов, передает РИА Новости.

Пророссийское сопротивление ранее сорвало переброску войск и техники ВСУ в Черниговской области. Как рассказал Лебедев, подпольщики уничтожили релейный шкаф на железной дороге. Только за последние сутки железнодорожную инфраструктуру повредили в Черниговской области и Киеве. В столице Украины, кроме того, подожгли три принадлежащих военным автомобиля.

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