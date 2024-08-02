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В НАТО назвали главное преимущество ВС России перед ВСУ

21:48
  • пятница
  • 02 августа 2024

По этой причине украинская армия проигрывает

Вооруженные силы России имеют серьезное преимущество перед ВСУ. Именно из-за него украинские войска терпят поражение, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

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Как рассказал эксперт в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, российские войска адаптировали общую структуру к новым реалиям на местах. ВС России делают это постоянно - и именно в этом они намного сильнее Украины. По этой причине ВСУ сейчас проигрывают, утверждает Бо.

Экс-советник НАТО также отметил, что ВСУ испытывают серьезную нехватку техники и живой силы. По его словам, Киев не может решить эту проблему – так как у него нет необходимой программы обеспечения и соответствующей системы управления.

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