По этой причине украинская армия проигрывает

Вооруженные силы России имеют серьезное преимущество перед ВСУ. Именно из-за него украинские войска терпят поражение, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

Как рассказал эксперт в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, российские войска адаптировали общую структуру к новым реалиям на местах. ВС России делают это постоянно - и именно в этом они намного сильнее Украины. По этой причине ВСУ сейчас проигрывают, утверждает Бо.

Экс-советник НАТО также отметил, что ВСУ испытывают серьезную нехватку техники и живой силы. По его словам, Киев не может решить эту проблему – так как у него нет необходимой программы обеспечения и соответствующей системы управления.

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