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Суд арестовал сенатора Савельева

22:08
  • пятница
  • 02 августа 2024

До начала октября

Суд в пятницу арестовал до 2 октября сенатора Дмитрия Савельева, который проходит по делу об организации приготовления убийства. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание в Басманном суде столицы проходило в закрытом режиме. Защита сенатора заявила, что обжалует его арест.

Сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева задержали 2 августа на выходе из зала заседаний. Совет Федерации рассмотрел представление генпрокурора и дал согласие на лишение сенатора неприкосновенности.

Также сообщалось, что в пятницу Савельеву было предъявлено обвинение.

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