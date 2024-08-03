Тагильчане несут к мемориалу свечи, цветы, игрушки

Стихийный мемориал возник возле разрушенного дома в Нижнем Тагиле. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщил глава города Владислав Пинаев в своём Telegram-канале.

Мэр добавил, что тагильчане несут к мемориалу свечи, цветы и игрушки.

Как сообщали в МЧС, в результате частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле количество погибших составило 10 человек. Спасено 15 человек, в том числе семь детей. 3 августа в Нижнем Тагиле объявили днём траура.

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