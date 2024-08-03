США направили на Ближний Восток авианосцы для поддержки Израиля

Пентагон также развернёт в регионе системы ПРО

США направили на Ближний Восток авианосную ударную группу и крейсеры с системами ПРО для защиты Израиля. Соответствующий приказ был обнародован в субботу, 3 августа, министерством обороны США.

По словам министра обороны Штатов Ллойда Остина, Пентагон также намерен развернуть в регионе дополнительные системы противоракетной обороны наземного базирования.

2 августа Байден и Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили возможность "новых оборонительных военных развертываний" США для поддержки Израиля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram