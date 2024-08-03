У полковника МЧС нашли 250 миллионов рублей и более 50 объектов недвижимости

Генеральная прокуратура намерена изъять его имущество в пользу российского бюджета

У замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко нашли 250 миллионов рублей и более 50 объектов недвижимости. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

У Симоненко и его родственников также были обнаружены более 20 автомобилей, в том числе премиум-класса. Генпрокуратура требует обратить всё это имущество в доход государства как приобретенное незаконным путем.

В четверг, 1 августа, Симоненко задержали на рабочем месте. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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