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У полковника МЧС нашли 250 миллионов рублей и более 50 объектов недвижимости

07:14
  • суббота
  • 03 августа 2024

Генеральная прокуратура намерена изъять его имущество в пользу российского бюджета

У замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко нашли 250 миллионов рублей и более 50 объектов недвижимости. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 

У Симоненко и его родственников также были обнаружены более 20 автомобилей, в том числе премиум-класса. Генпрокуратура требует обратить всё это имущество в доход государства как приобретенное незаконным путем.

В четверг, 1 августа, Симоненко задержали на рабочем месте. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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