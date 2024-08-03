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За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 75 украинских БПЛА над территорией РФ

07:41
  • суббота
  • 03 августа 2024

36 из них сбиты над Ростовской областью

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских БПЛА над территорией России. Об этом в субботу, 3 августа, сообщило Минобороны РФ.

36 беспилотников сбиты над Ростовской областью, 17 над Орловской, девять над Белгородской, восемь над Курской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем. 

Губернатор Ростовской области Голубев сообщал, что минувшей ночью территорию региона атаковали 55 украинских БПЛА. Жертв и пострадавших нет. 

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