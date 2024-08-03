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В Нижнем Тагиле завершены поисково-спасательные работы в обрушившемся доме

09:42
  • суббота
  • 03 августа 2024

Погибли 10 человек

В Нижнем Тагиле на месте обрушения жилого дома завершены поисково-спасательные работы. По последним данным, жертвами стали десять человек, половина из них дети.  Двадцать жителей пострадали, из них девять детей. Сейчас 11 человек находятся в больницах, состояние пяти медики оценивают как тяжёлое. 

Возросло число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле
Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле увеличилось до 21

Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать неисправное газовое оборудование или нарушение его эксплуатации, которое и привело к взрыву.

Обрушились два подъезда, повреждены или разрушены 25 квартир. У дома в память о погибших возник стихийный мемориал.  Жители города несут цветы, свечи и игрушки. Сегодня в Нижнем Тагиле объявлен день траура, сообщает "ТВ Центр".   

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