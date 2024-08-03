В Нижнем Тагиле завершены поисково-спасательные работы в обрушившемся доме

Погибли 10 человек

В Нижнем Тагиле на месте обрушения жилого дома завершены поисково-спасательные работы. По последним данным, жертвами стали десять человек, половина из них дети. Двадцать жителей пострадали, из них девять детей. Сейчас 11 человек находятся в больницах, состояние пяти медики оценивают как тяжёлое.

Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать неисправное газовое оборудование или нарушение его эксплуатации, которое и привело к взрыву.

Обрушились два подъезда, повреждены или разрушены 25 квартир. У дома в память о погибших возник стихийный мемориал. Жители города несут цветы, свечи и игрушки. Сегодня в Нижнем Тагиле объявлен день траура, сообщает "ТВ Центр".

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