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Британию охватили массовые беспорядки после убийства детей

10:15
  • суббота
  • 03 августа 2024

Протесты не утихают несколько дней

В Великобритании продолжаются протестные акции, вызванные недавним нападением в городе Саутпорт. Жертвами стали три ребенка, ещё несколько детей и взрослых находятся в больнице в критическом состоянии.

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Британский город Саутпорт второй день охвачен протестами

Сейчас беспорядками охвачен Сандерленд. Остановить манифестантов, среди которых сотни представителей ультраправых группировок, попытались правоохранители. В ответ полетели пивные бочки и камни. Через несколько минут была перевернута и подожжена машина силовиков, затем вспыхнуло здание полицейского участка.

Пострадали трое стражей порядка, сейчас они госпитализированы. За различные нарушения, в том числе грабежи задержаны восемь человек.  Несмотря на то, что напавший с ножом на детскую школу 17-летний злоумышленник задержан и ему предъявлено обвинение в убийстве, протесты не утихают.

Один из поводов -  неподтвержденная информация о том, что нападавший является беженцем. В выходные британские правые собираются провести десятки новых акций по всей стране, сообщает "ТВ Центр".

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Беспорядки в английском Саутпорте
Беспорядки в английском Саутпорте
Беспорядки в английском Саутпорте
Беспорядки в английском Саутпорте
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