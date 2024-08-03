Британию охватили массовые беспорядки после убийства детей

Протесты не утихают несколько дней

В Великобритании продолжаются протестные акции, вызванные недавним нападением в городе Саутпорт. Жертвами стали три ребенка, ещё несколько детей и взрослых находятся в больнице в критическом состоянии.

Сейчас беспорядками охвачен Сандерленд. Остановить манифестантов, среди которых сотни представителей ультраправых группировок, попытались правоохранители. В ответ полетели пивные бочки и камни. Через несколько минут была перевернута и подожжена машина силовиков, затем вспыхнуло здание полицейского участка.

Пострадали трое стражей порядка, сейчас они госпитализированы. За различные нарушения, в том числе грабежи задержаны восемь человек. Несмотря на то, что напавший с ножом на детскую школу 17-летний злоумышленник задержан и ему предъявлено обвинение в убийстве, протесты не утихают.

Один из поводов - неподтвержденная информация о том, что нападавший является беженцем. В выходные британские правые собираются провести десятки новых акций по всей стране, сообщает "ТВ Центр".

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