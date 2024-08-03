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Более 300 человек погибли в Индии после проливных дождей

10:47
  • суббота
  • 03 августа 2024

Десятки человек пропали без вести

Число погибших в результате оползней на юге Индии достигло 308, ещё более двух сотен пострадали. Многие по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Причиной стали проливные дожди в штате Керала, которые длились двое суток. А потом в течение четырёх часов сошли сразу три оползня. Они разрушили большое количество домов, дороги и мосты.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Территорию обследуют кинологи с собаками. На помощь прибыли военные и тяжёлая армейская техника, чтобы восстановить сообщение с отрезанными районами, сообщает "ТВ Центр".

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